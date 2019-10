المتوسط:

استلم صباح اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر رئيس مركز البيضان الرائد عبدالكريم عيسى وبحضور الرائد جمعة الفاخري من مسؤول المركبات بالمديرية عبدالمولى السعيطي مركبة آليه نوع متسوبيشي مزدوجة ذلك في إطار الخطة الأمنية والمجاهرة بالأمن في بلدية اجدابيا .

ويأتي ذلك في إطار دعم المراكز والأقسام بمديرية أمن اجدابيا وبناء على تعليمات مدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي.

