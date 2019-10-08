بعيو يحذر من تبعات الحرب في ليبيا

حذر الكاتب الصحفي محمد بعيو من النتائج المترتبة على الحرب في ليبيا التي أدت لسقوط قتلى وجرحى ومشردين.

وقال بعيو في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك” بعنوان “هكذا هو الحال وهذا هو الحل” إن “الشتاء على الأبواب، ومعاناة المهجرين من بيوتهم بسبب الحرب تزداد، وأعدادهم تتزايد كلما توسعت محاور القتال، التي تسببت قبل يومين في تهجير آلاف أخرين من مشروع الهضبة، ومحيط طريق المطار، وصولاً إلى ما يعرف بشارع ولي العهد، واقتراباً في الجهة الأخرى من منطقة صلاح الدين، والعزيزية والقرى المحيطة بها خلت من سكانها، منذ تحولت إلى مسرح مواجهات مباشرة بين المهاجمين والمدافعين، وكلما استمرت الـحـرب وتوسعت وامتـدت وتـمددت، اتّسعت أقواس النار، وتوسعت مساحات الخراب، وزادت أعداد المُقتلعين المُهجرين، وازدادت المآسي”.

وأضاف بعيو “العام الدراسي سيبدأ قريباً، والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ مؤقتة للعائلات المُهجرة يجب إخلاؤها، وهي أصلاً غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الستر وحفظ الكرامة للعائلات المستورة، التي اعتادت مثل كل الليبيين على الحياة في بيوت مستقلة، هي أغلى ما عندها من حطام الدنيا، وهي بالنسبة إليها الوطن في حجمه الأصغر ومعناه الأكبر”.

وأردف بعيو “إن الموت أهون من الاقتلاع، لكن المحافظة على الحياة واجب، غير أنه ليس واجب المواطن بل حقه المقدس، الذي لا شك فيه ولا مساومة عليه” “وكذلك عذابات إقفال مطار معيتيقة، ودخوله ومطار مصراتة ضمن مسرح العمليات والاستخدام العسكري والقصف الجوي، ومآسي المنافذ البرية مع دول الجوار، واستفحال المأساة البيئة في طرابلس، الناتجة عن تكدس القمامة في كل شوارعها وميادينها وطرقها، والقصور الواضح حكومياً وإدارياً في التعامل مع الحالة الصعبة التي يُسمونها تخفيفاً وتلطيفاً الأزمة، بينما هي كارثة بكل المقاييس، لا يجب أن يتصدر التعامل معها وإدارتها وزراءُ فاشلون ومدراء عاجزون”.

وتابع بعيو “إن النظر إلى الحرب من زاوية واحدة، هي النصر أو الهزيمة هو هزيمة كاملة للإنسانية، وإذا كانت الحرب في ذاتها ذروة سقوط الإنسانية، فكيف بالحرب الأهلية التي يقتل فيها الأخ أخاه، وتتجلى فيها حالة انعدام الإنسانية، في تقطيع الأرحام، وتمزيق الأواصر، وترسيخ الانتقام، وتوريث العداوات والثارات” مضيفا “كل يوم يُخصم من زمن الحرب ويضاف إلى رصيد السلام هو مكسب للوطن وأهله، وكل صوت يرتفع بالتحريض على استمرار الحرب، مهما كانت المبررات والذرائع، هو رصاصةٌ أخرى توجه إلى جسد الوطن المتخم بالجراح، وكل تبرير لاستمرار الصراع الدموي هو بحد ذاته جريمة، لأنه يتجاهل عن عمدٍ وسبق إصرارٍ المعاناة المأسوية للمواطنين في طرابلس وجوارها، وفي كل الوطن، ولا يقيم وزناً للألف ومائتي قتيل، والعشرة آلاف جريح، والمائتي ألف مُهجر، معظمهم من الأطفال والنساء والضعفاء، ومئات الآلاف من الليبيين الذين ينزلون قسراً وقهراً من سُدة الستر إلى شدة الفقر، عدا المصاعب والمصائب التي ترتبت عن كل ذلك، والتي سنعرف حقيقة فظاعاتها ليس الآن، وقد استعر الحريق وبلغت القلوب الحناجر، بل بعد أن تتوقف الحرب وتهدأ النفوس، ويبدأ اكتشاف الحقائق الكارثية والخسائر الحقيقية”.

وأردف بعيو “إن إيقاف هذه الحرب الشرسة المدمرة، والحيلولة دون إعادة إنتاج أسبابها ودوافعها، التي تؤدي إلى تكرار الحروب المتقطعة، ضمن الصراع المتواصل على السلطة والسطوة والسيطرة والمغانم، لن يكون بالأماني فقط، ولا بالدعوات الطيبة المخلصة وحدها، ولا بالاعتماد الساذج، على ما يسمى كذباً وزورا المجتمع الدولي، لكنه يكون ويتحقق بإنتاج وصياغة مشروع وطني متكامل، يقوم على أسس واقعية حقيقية، وليست طوباوية خيالية ولا خطابية شعاراتية، مشروعٌ متدرج وفق منهجية سياسية دقيقة، ومنهجية عملية واضحة، ومجدولة زمنياً، تعمل وفق أسلوبي الخطوات المتوالية والخطوط المتوازية، وهو ما بدأ العمل عليه بعد التوكل على الله، عدد من الليبيين، لصياغته ومناقشته وتقديمه إلى الشعب الليبي، وإلى أطراف الصراع المسلح، وكذلك إلى لأطراف الدولية المتدخلة في شئوننا، والتي ستلتقي في برلين قريباً، ليعرف العالم رأي الليبيين في تشخيص وحل أزمتهم، وتحديد مصيرهم، فأزمتهم هي معاناتهم وليست معاناة غيرهم، وتقرير مصيرهم حقهم لأنفسهم وواجبهم على أنفسهم، وليس حق ولا واجب غيرهم”.

وختم بعيو بالقول “أعرف أن قوى الاستقطاب والتوتر والعصبية، والمتاجرين بالحرب وفي الحرب ليست ضعيفة، وستواجه كل مبادرة بالصراخ والتخوين والمزايدات والضغط والتهديد، لكنني أعرف أن الشعب الليبي، الذي يريد السلام والحياة ويرفض الحروب والموت، أقوى منهم وسيقول كلمة الحق التي تُخرس كل ألسنة الباطل، وقبل ذلك كله أعرف أن يقين المؤمنين في رب العالمين أقوى من كل المتجبرين”.

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