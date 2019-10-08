بليحق يكشف عن فحوى خطاب المستشار صالح لعدد من المؤسسات الدولية

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وعدد من المؤسسات الدولية، حول موقف مجلس النواب من الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح خاص اليوم لقناتنا، إن خطاب المستشار صالح سيؤكد على موقف مجلس النواب من الحرب على الإرهاب، وعدم شرعية حكومة الوفاق، وعمل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، المخالف للاتفاق السياسي .

بليحق أشار إلى أن الخطاب سيتضمن عددا من المطالب، أهمها حماية ثروات الليبيين التي تنهب من الرئاسي والمليشيات ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وأن يعيد مجلس الأمن النظر في رئاسة السراج للمجلس الرئاسي، وترك المجال لليبيين في اختيار ممثلهم .

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