المتوسط:

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، ظهر اليوم، بمكتبه بمدينة البيضاء خليفة سالم البكت رئيس الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا.

وتناول البحث تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاهتمام بأوضاع العمال الليبيين والعمالة الأجنبية في ليبيا وسبل تطوير العلاقات مع الاتحادات العمالية الوطنية والإقليمية والقارية والدولية، مبرزاً أهمية هذه الشريحة ودورها في المجتمع.

The post أوضاع العمالة الأجنبية على أجندة وزير «خارجية المؤقتة» ورئيس اتحاد العمال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية