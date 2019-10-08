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قائمة تكشف “تبذير الرئاسي” على وُفوده بالمحافل الدولية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحال مدير عام المراسم التابعة لحكومة الوفاق، فيصل أبو بكر عبيد، كتابا إلى القائم بأعمال السفارة في أذربيجان، بقائمة أسماء الوفد الذي سيرافق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال حضوره قمة دول عدم الانحياز بمدينة باكو أذربيجان.

القائمة تضمنت 13 اسما، على رأسهم وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، إلى جانب المستشار الإعلامي للسراج، حسن الهوني، وسكرتير السراج المعتصم بالله الضاوي، ومسؤول مكتب السراج، محمد علي سويدان، فيما جل الأسماء الباقية من عناصر الحماية.

وأثار طول القائمة حفيظة كثيرين انتقدوا ما وصفوه بـ”تبذير الرئاسي” على الكماليات في وقت تمر فيه العاصمة بشكل خاص وليبيا بشكل عام بأسوأ فتراتها على المستوى المادي والأمني، مشيرين إلى أنه لو أولى اهتمامه بإخراج العاصمة من أزمتها الأمنية كاهتمامه بحضور هذا الكم من عناصر الحماية، لكانت طرابلس التي تخضع لسلطة المجموعات المسلحة تعيش أزهى أيامها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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