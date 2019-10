«عمل الوفاق»: الاجتماع التقابلي الثاني لرئاسة الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة

المتوسط:

عُقد الاجتماع التقابلي الثاني بين الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة بمقر إدارة الإستخدام والتشغيل بالسبعة.

وتم خلال الاجتماع عرض تنظيم العمل الداخلي وعرض نماذج عن الأختام والرسائل الرسمية المقترحة .

وتم الاتفاق علي استكمال إجراءات التسجيل وإصدار الأختام ونموذج الرسائل المتفق عليه بالإجماع للشروع بالعمل رسمياً.

كما تم الاتفاق علي القيام بجولات ميدانية علي كافة الإدارات بالوزارة للتعريف بالنقابة وأهدافها.

