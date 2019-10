المتوسط:

أفادت السفارة الألمانية في ليبيا بـ تدريب 19 مزارعًا من مختلف البلديات كمدربين على المعالجة المحلية وجودة المنتج.

وأشار سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفيتشافي، إلى أنه يجري“تدريب 19 مزارعًا من مختلف البلديات كمدربين على المعالجة المحلية وجودة المنتج” مضيفا “عند عودتهم سيقومون بتدريب أقرانهم” للمساهمة في النمو المحلي وتوليد الدخل.

The post «ألمانيا»: تدريب 19 مزارعًا من مختلف البلديات على جودة المنتج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية