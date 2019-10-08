مدير مكتب القائد العام للقوات المسّلحة في زيارة لجهاز الظواهر السلبيّة والهدامة في بنغازي

بنغازي 08 أكتوبر2019 (وال)- قـام مديـر مكتـّب القائـد العـام للقوات المسّلحة العربية الليبية، اللّواء خيري التميمي، مساء أمس الإثنين بزيارة رسمية، إلى جهاز الظواهر السلّبية والهدامة بمقره في مدينة بنغازي .

ورافق اللواء التميمي، السكرتير الأول للقائد العام الرائد أيوب الفرجاني، و أمر الشرطة العسكرية بالقياده العامة العقيد نجيب البالط .

وجاءت هذه الزيارة لتعزيز العمل المتواصل والمناط من القائد العام، للجهاز ومنتسبية في تأدية المهام المكلفين بها .

ونقل اللواء خيري، تحيات وشكر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، لكل أعضاء الجهاز على مايبذلونه من مجهودات في سبيل تصحيح الأوضاع ومنع الخروقات في مدينة بنغازي .

و أكد اللواء التميمي، على إستمرار عمل الجهاز، وذلك تطبيقاً لتكليف القائد العام، مشدداً على ضرورة إحترام المواطن وحفظ كرامتة وحقوقة ومحاسبته بالقانون في حال وجود الخطأ .

و أثني اللواء مديـر مكتـب القائـد العـام للقوّات المسّلحة اللواء خيري التميمي، على دور جميع ضبّاط، وضبّاط صف، وجنود الجهاز الأكفّاء في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن في المدينة .

وأكد أنه سيكون للجهاز عدة فروع في كافة ربوع البلاد بعد الإنتهاء من المهمة المكلف بها في مدينة بنغازي . (وال_بنغازي) ر ع /ف و

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