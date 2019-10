المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد أن التطعيمات المتوفرة اليوم الثلاثاء بمكتب الرعاية الصحية الأولية، هي (تطعيمة الأسبوع.. تطعيمة شهرين، تطعيمة 4شهور، تطعيمة 6شهور.. تطعيمة 9شهور..)

وأوضح المكتب أن التطعيمات الموجودة كاملة لا ينقصها أي مركب ويبدأ التطعيم من الساعة 9صباحا وحتي نفاد التطعيمات.

