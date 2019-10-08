المؤقتة تطلع على مشكلات شبكة الاتصالات

بنغازي-العنوان

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، وضع الشبكة العامة للاتصالات، وأبرز المشكلات التي واجهتها خلال الأيام الماضية، وآليات تداركها.

وناقش الثني أمس الاثنين، مع رئيس هيأة الاتصالات سالم عبدالله، خلال لقاء في ديوان الحكومة بمدينة بنغازي أوضاع شبكة الاتصالات، وآخر التطورات في الهيأة وكيفية توفير احتياجاتها؛ لضمان سير العمل داخلها على أكمل وجه.

وكان قد التقى سالم عبدالله، أمس، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إذ ناقشا عمل الهيأة في بنغازي، وتم استعرض خطط تطوير قطاع الاتصالات، إضافة إلى أعمال الهيئة والشركات التابعة لها، التي تقع تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

واتفق خلال اللقاء على وضع آلية تنسيق مشترك بين الهيئة والبلدية في هذا الشأن؛ حتى تتحقق الاستفادة المطلوبة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية، بما يخدم المصلحة العامة.

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