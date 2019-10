«غوتيريش»: شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا

المتوسط:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا، مشيرًا إلى أنَّ الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية بل هو خطر وواضح وفوري على السلام والأمن في العالم.

وأضاف غوتيريش في كلمته خلال الاجتماع بشأن السلام والأمن في إفريقيا، الذي انعقد في ظل رئاسة جنوب إفريقيا، أن تداعيات الأزمة في ليبيا تنتشر بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، مع عبور الأسلحة والمقاتلين الحدود باستمرار.

و أكد أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يعمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لتشجيع العودة إلى العملية السياسية، حيث رحب بِاحتمال تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.

