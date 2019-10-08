الغرياني: حكومة الوفاق تقف متفرجة أمام قصف الثوار بالطيران وأداؤها يدعم العدو

ليبيا – وصف المفتي المعزول المدرج على قوائم الارهاب لدول الخليج ومصر الصادق الغرياني أداء حكومة الوفاق وإدارتها لمعسكر الوفاق ضد الجيش، بأنه أقرب منه إلى دعم من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية).

الغرياني قال في مقال له نشرته قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد :”ولا أدلّ على إعراض الحكومة عن الإصلاح من تمسكها بالأداء الوزاري المتدني الذي هو إلى دعم العدو أقرب منه إلى دعم من يموتون دفاعاً عن طرابلس على الرغم مما يرونه بأعينهم من العجز والتخاذل وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة بالتغيير التي لم تتوقف”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق تقف متفرجة أمام الطيران الذي يضرب من وصفهم بـ”الثوار” دون تقديمها أي عمل إزاء ما يحدث لمعسكرها بحديثه :”في عقر دارنا بكل أريحية وحكومتنا تتفرج وتقدم قوافل الشهداء من خيرة شبابنا وكأن من يموتون كل يوم ليسوا بشراً !”.

كما لفت إلى أن كل المحاولات التي قدمت لإنقاذ البلاد تم إجهاضها وأن أصحابها لا يتحصلون على قدرهم إلا على الوعود.

وبيّن في المقال أن دار الإفتاء وصلت إلى قناعة أنه لا جدوى من استجرار خصومات الماضي في سبيل السعي إلى الإصلاح التي ما زادت على مدى أربع سنوات الأطراف إلا عناداً والشّقة إلا اتساعاً وأوضاع البلاد إلا سوء وخراب وفقاً لقوله.

وإستطرد حديثه :”الخلافات لم يستفد منها إلا خصوم فبراير المعلنون عداوتهم أو ما وصفهم بـ”المتلونون”، كما أن أوضاع الثوار حالياً بائسة كحال الأيتام على منهم كحال الأيتام على مائدة اللئام”.

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