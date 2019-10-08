غوتيريش يُحذّر: ليبيا تواجه خطراً كبيراً

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن ليبيا تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تغلغل التنظيمات الإرهابية في جميع أنحائها.

وأضاف غوتيريش خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي: “نحن نرى شبكات إرهابية في جميع أنحاء ليبيا وشمالي إفريقيا، تمتد عبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وهذه معركة لا نكسبها حاليا”.

وحول تداعيات الأزمة الليبية، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنها تؤثر على المنطقة بأكملها وتُهددها بسبب التدهور الأمني الذي منح المسلحين فرصة للتنقل عبر الحدود.

وأوضح غوتيريش أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل حالياً على حلحلة التعقيدات العالقة بين الأطراف الإقليمية والمحلية لتفادي المزيد من التصعيد في ليبيا، وتدوير عجلة العملية السياسية.

يُشار إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة جاءت خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول “الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها في إفريقيا”، بدعوة من جنوب إفريقيا رئيسة أعمال المجلس للشهر الجاري.

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