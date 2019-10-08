حكومة الوفاق تبحث سبل إخلاء المدارس من النازحين قبل بداية العام الدراسي

ليبيا – خصص مجلس وزراء الوفاق اجتماعه الاستثنائي الثالث للعام الحالي 2019 الذي عقده أمس الإثنين لمناقشة أوضاع النازحين من مناطق الاشتباكات جراء ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) و‏الاشتباكات التي وقعت في الجنوب ومدينة مرزق.

الاجتماع أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي على إخلاء المؤسسات التعليمية التي يوجد بها نازحون قبل بداية العام الدراسي2019 – 2020 والعمل على معالجة أوضاعهم عن طريق البلديات واللجان المشكلة بالخصوص بالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

واتفق المجتمعون على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون النازحين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”589″ لسنة 2019 وإضافة بعض الاختصاصات والمهام لمواكبة تطورات الملف وإيلائه أهمية قصوى لمعالجته.