غوتيريش يحذر من مخاطر تداعيات الأزمة في ليبيا على جميع أنحاء المنطقة

ليبيا – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الإثنين من مغبة تغلغل التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وجميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها في إفريقيا بدعوة من جنوب إفريقيا رئيسة أعمال المجلس للشهر الجاري.

وقال غوتيريش:”نحن نرى شبكات إرهابية في جميع أنحاء ليبيا وشمالي إفريقيا، تمتد عبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وهذه معركة لا نكسبها حالياً”.

وأشار إلى أنها ليست قضية إقليمية لكنها تشكل خطر واضح وحاضر على السلام والأمن العالميين، محذراً من مخاطر تداعيات الأزمة في ليبيا على جميع أنحاء المنطقة خاصة مع “تحرك المقاتلين باستمرار عبر الحدود”.

كما لفت إلى أن ممثله الخاص غسان سلامة يعمل حالياً مع الشركاء الإقليميين والوطنيين والدوليين لمنع المزيد من تصعيد العنف وتشجيع العودة إلى العملية السياسية.

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