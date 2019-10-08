الثني يبحث مع عبدالنبي سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة بمدينة طبرق

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مع عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العديد من المواضيع منها مشروع تنفيذ توصيل خط النهر الصناعي “اجدابيا – طبرق “ووضع حجر الاساس لهذا المشروع في القريب العاجل بالإضافة إلى بحث موضوع تنفيذ مصفاة طبرق الجديدة.

ووافق الثني على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا وإضافة ملحق للمعينين بالبلدية كما أبدى موافقته على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة مشاريع طبرق وكيفية وضع الحلول النهائية لأزمة المياه و مرتبات الشركات العامة وشركة التحلية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل و العراقيل التي تواجه منفذ امساعد البري وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

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