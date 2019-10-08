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دورة تدريبية في طرابلس حول تحليل القوائم المالية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية والاتصال بالشركة العامة للكهرباء دورة تدريبية في مجال ( إعداد المحلل المالي وتحليل القوائم المالية وأساليب عرضها ).

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الدورة التدريبية التي جرى تنظيمها  بمقر قاعة التدريب بطريق السواني بالعاصمة طرابلس تستمر على مدى أسبوعين مستهدفة العاملين التابعين للإدارة العامة للتخطيط والدراسات والبالغ عددهم 13 متدربا تقريبا وذلك  ضمن خطة الشركة لتنفيذ البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين .

وتهدف الدورة للرفع من كفاءة موظفي الإدارة وتحفيزهم نحو تحقيق الأهداف بفاعلية أكثر والوصول إلى نتائج إيجابية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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