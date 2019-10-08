بلدي الكفرة يتابع ملف العمالة الوافدة للبلدية وتحديد أسعار أجورهم

الكفرة 08 أكتوبر 2019 (وال) – كَلّف رئيس المجلس التسيّيري الكفــــرة عبد الرحمن عقوب، وكيل ديوان البلدية سعد عبد الرسول، بمتابعة ملف العمالة الوافدة للبلدية، بتحديد سعر خاص لكل الحرفيين.

ومن جهته، قال وكيل الديوان البلدية سعد عبد الرسول، سوف أعمل جاهداً من أجل وضع أسعار تناسب المواطن، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المختصة بذلك، وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين.

وتابع عبد الرسول، يأتي ذلك في إطار الخطة الجديدة التي يعمل عليها المجلس للرفع عن كاهل المواطن الكريم، نظرا للتجاوز الكبير في أسعار العمالة ببلدية الكفرة دون آي ضوابط. (وال – الكفرة) ع ط / ف و

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