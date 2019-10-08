«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة من المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل، كما أن الرؤية ستكون متوسطة إلى ضعيفة على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق متفرقة من الساحل.

– الرياح شمالية إلى شرقية على زوارة وطرابلس، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة صباح اليوم على ساحل زوارة وسرت.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتـراوح بين 0.75 و1.75 متر، ويصصل غدا إلى مترين على ساحل مصراتة.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار، وتصل درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بوجه عام، بينما تكون شمالية على ساحل رأس لانوف والخليج، بينما تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج لا يتجاوز مترين.

– الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب الأتربة، ودرجة الحرارة تصل إلى 26) درجة مئوية.

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