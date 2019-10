في أول حوار له.. «الهطي» يكشف تفاصيل جديدة عن ملابسات قبضه على الإرهابي هشام عشماوي

حوار خاص / حنان منير:

الإرهابي هشام عشماوي الصيد الثمين الذي وقع في أيدي الجيش وتُروى عن ملابسات القبض عليه الكثير من الأقاويل.. اليوم نحسم الجدل ونكشف تفاصيل لم تكشف من قبل مع سلميان محمد بو الهطي، آمر كتيبة الشهيد فرج بو الهطي، الذي قام بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن تفاصيل القبض على الإرهابي عشماوي؟

تم القبض عليه في المدينة القديمة وهو ينتقل من شارع إلى شارع في درنة وليس كما نشرت وسائل الإعلام أنه تم اقتحام منزله أو أنه كان يهرب خارج درنة.

وكان بصحبة الإرهابي عشماوي، رجلين وامرأتين منهم زوجة الإرهابي عمر سرور شريك الإرهابي عشماوى في تأسيس تنظيم “المرابطون” الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل ليبيا.

وهل حاول الإرهابي عشماوي الهروب أو المقاومة؟

نعم حاول ولكن أمام أعداد الكتيبة الكبيرة وسرعة تعاملهم مع الموقف لم يستطع واستسلم ووقع في أيدي عناصر الكتيبة أسيرًا

هل حاول التفاوض معكم ؟

عرض علينا التعاون مقابل عدم تسليمه لمصر، وأكد أنه سيكشف لنا الإرهابيين في درنة أسمائهم ومواقعهم وطرق الدخول لهم ولكن لم نوافق لسببين أولا أن أمن مصر من أمننا ولذلك فضلنا تسليمه، وثانيا الإرهابيين ليس لهم أمان ولا عهد.

هل كان مسلح أو معه متفجرات؟

نعم كان يحمل حزام ناسف وتم التعامل معه قبل أن يستطع تفجيره وحتى السيدات كانت مسلحات.

هل كان لديهم أي أوراق؟

كان معهم عقود زواج وبطاقة عسكرية ومعهم أجهزة كمبيوتر ولاسلكي وأجهزة اتصال

أين تم احتجاز عشماوي في درنة؟

تم احتجازه في غرفة عمليات الكرامة بدرنة، والتحفظ عليه حتى استلمته القيادة العامة للتحقيق معه.

هل تحدثت مع الإرهابي عشماوي خارج التحقيقات؟

تحدثت معه ولكن إجابته على سؤالي فاجأتني عندما سألته لماذا تقتل أبنائنا وأهلنا؟ قال لم أقتل أحد.. جئنا لنأخذ شباب للحرب في فلسطين.. فقلت له أنت في درنة تقتل أبناءنا وليس أبناء إسرائيل فصمت ولم يرد، فقلت له أنا أكبر مثال أمامك أب لثلاث شهداء والرابع ابن أخي

كم سنة ظل عشماوي في درنة؟

ظل فترة طويلة تتجاوز الخمس سنوات وهو يقاتل في درنة

وكم المدة التي ظل فيها الإرهابي عشماوي بغرفة عمليات الجيش بدرنة؟

ظل في الغرفة يومين وبعدها استلمته القيادة العامة.

وكم مدة احتجاز الإرهابي عشماوي في القيادة العامة؟

تم التحقيق معه في القيادة العامة حوالي 8 شهور

هل حقق معه ليبيين فقط وهو في القيادة العامة؟

في البداية حقق معه ليبيين، وبعدها حققت معه المخابرات المصرية وتم تسليمه بعدها إلى القاهرة.

هل كان هناك أي رد فعل من الإرهابيين على تسليم عشماوي لمصر؟

في نفس اليوم الذي تم تسليم عشماوي لمصر، قام الإرهابيون بتفجير مقرين بكتيبة بو الهطي وسط درنة كنوع من أنواع الانتقام على القبض على الإرهابي عشماوي.

