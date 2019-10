عجز في شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية.. والسبب

المتوسط:

أدى خروج معمل الزويتينة للغاز عن العمل في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفه إن هذا الخروج مبرمج له نظرا لأعمال الصيانة لمعمل الزویتینة للغاز التابع لشركة سرت والذي ستستمر لمدة أسبوع.

وأضاف خليفة أن هذا الخروج المبرمج له نتج عنه نقص في امدادات الغاز والمغذي لكل من محطتي كهرباء شمال بنغازي والزویتینة الغازية بكمیة 120 ملیون قدم مكعب من الغاز، وهو ما سبب عجزا في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقیمة 200 ميجاوات مشيرا إلى أن هذا العجز سيسفر عنه طرح أحمال تتراوح من 4 الى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة ان التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية مطمئنا المواطنين ان هذا الوضع غير دائم وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز.

