انخفاض جماعي للعملات الأجنبية بالسوق السوداء

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء مع بداية التداولات لليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وانخفض الدولار أمام الدينار بشكل ملحوظ بقيمة قدرها 4 قروش وبيع اليوم بـ4.19 دنانير أما اليورو فقد انخفض هو الآخر بمقدار 3 قروش وبيع بـ4.55 دنانير هذه الانخفاضات دفعت بسعر غرام الذهب كسر عيار 18 للانخفاض أيضا وبيع بـ146 دينارا.

موجة الانخفاضات هذه شملت أيضا الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري الذي انخفض بمقدار قرش

واحد وتم تداوله في سوق المشير اليوم بـ0.240 قرشا أما الدينار التونسي. فقد انخفض بمقدار قرشين وبيع في المنطقة الحدودية بين البلدين بـ1.47 دينارا أما الليرة التركية فقد انخفضت هي الأخرى بمقدار قرشين وبيعت على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ0.730 قرشا أما الجنيه الإسترليني فبيع بـ5.11دنانير بانخفاض قدره 4 قروش.

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