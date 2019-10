المتوسط:

أحال مدير عام المراسم التابعة لحكومة الوفاق، فيصل أبو بكر عبيد، كتابا إلى القائم بأعمال السفارة في أذربيجان، بقائمة أسماء الوفد الذي سيرافق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال حضوره قمة دول عدم الانحياز بمدينة باكو أذربيجان.

تضمنت القائمة 13 اسما، على رأسهم وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، إلى جانب المستشار الإعلامي للسراج، حسن الهوني، وسكرتير السراج المعتصم بالله الضاوي، ومسؤول مكتب السراج، محمد علي سويدان، فيما جل الأسماء الباقية من عناصر الحماية.

وأثار طول القائمة حفيظة كثيرين انتقدوا ما وصفوه بـ”تبذير الرئاسي” على الكماليات في وقت تمر فيه العاصمة بشكل خاص وليبيا بشكل عام بأسوأ فتراتها على المستوى المادي والأمني، مشيرين إلى أنه لو أولى اهتمامه بإخراج العاصمة من أزمتها الأمنية كاهتمامه بحضور هذا الكم من عناصر الحماية، لكانت طرابلس التي تخضع لسلطة المجموعات المسلحة تعيش أزهى أيامها.

The post انتقادات واسعة بعد الإعلان عن وفد الرئاسي لحضور قمة أذربيجان.. والسبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية