بعد تعرضه للاعتداء.. مواطن يقدم شكوى ضد الملحق الثقافي الليبي بالقاهرة

وجه مواطن ليبي مقيم في مصر شكوى لمختلف المسؤولين ضد الملحق الثقافي بالسفارة الليبية في مصر وذلك لتعثر إتمام إجراءاته وتعرضه للاعتداء وسوء المعاملة التي تعرض لها .

ووجه المواطن سمير عبدالحميد بيزان شكوى إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، وزير الخارجية المفوض، وزير التعليم المفوض، منظمات حقوق الانسان، بعثة الامم المتحدة في ليبيا، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة.

وقال بيزان في شكواه إنه توجه إلى مقر الملحقية بأحدي الأحياء السكنية بمصر الجديدة للحصول علي رساله لابنه ليدرس على نفقته الخاصة فوجد بأن المكان لا يسع لاستقبال المراجعين ولا يوجد به مكان يكفي للجلوس ولا مكان لتعبئة الأوراق المطلوبة ولا دورات مياه ولا مكان مخصص للصلاة ولا مياه للشرب ولا تصوير للمستندات” مضيفا “وبما أن المكان يقع في حي سكني قديم لا يوجد بمقربة منه الخدمات المشار إليها مما اضطره للانتظار لأكثر من ساعتين لأن الموظف المختص يقول إن الملحق باجتماع”.

وأضاف بيزان أن “الرسائل المطلوبة من معظم المراجعين يمكن لأي موظف أن يقوم بتوقيعها وختمها وذلك لكونها لا ترتب أي التزام علي الدولة الليبية لا مالي ولا اداري “.

وتابع “عندما طال الانتظار تحدثت لماذا هذا التعقيد في الإجراءات وإذلال المواطن الليبي بمركزية إجراء غايه في البساطة وعندها تفاجأت بالسيد الملحق يرفع صوته ويأمرني بالانتظار والصمت وقلت له إن هذه التعقيدات يجب ألا تكون فقال لي عبارات لا داعي لذكرها فأبلغته أنه ومن معه موظفون يتقاضون مرتبات وعليهم تقديم خدمات للمواطن ولا داعي لإذلاله وعندها تفاجأت (بشخص يدعى) احمد مصري الجنسية يعتدي علي ويقيد حريتي من الخلف وتعدى علي بالضرب داخل الملحقية وخارجها ولولا تدخل الموجودين بالملحقية لا أعلم ماذا كان يحدث وبعلم المدعو صلاح جويلي وبعدها احضروا لي الرسالة المطلوبة لأبني وخرجت من الملحقية”.

وأردف بيزان أنه تفاجأ بصلاح جويلي يلحق به في الشارع وأجبره هو ومن معه من الأشخاص مفتولي العضلات بالدخول لساحة المبني من جهة أخري ودار بينهما حوار بخصوص ملاحظاته على سوء الخدمات والتأخير والتعقيد والمركزية وبعد المكان على السفارة الأمر الذي ينتج عنه تأخر كافة الإجراءات إلى ثلاثة ايّام في اجراء يحتاج انجازه يوم واحد فقط بل ساعات لو كان هناك من يقدم الخدمة بشكل جيد”.

وتابع بيزان “لان هذا الحوار لم يعجبه وأني كنت أقول الحقيقة واعترض على مركزيه لا داعي لها عندها سحب مني ورقة أبني وطردني من الملحقيه هو ومن معه”. وقال بيزان “لنفترض أنني كولي أمر مخطئ فما هو مبرر سحب رسالة ابني وعدم إعطائها لي مما سيترتب عليه إيقاف باقي إجراءاته ومن المتوقع منعه من إكمال دراسته فمن يا وزير التعليم يتحمل المسؤولية” وطالب بيزان المسؤولين باتخاذ “كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص كونه لا يسعي للحفاظ علي الجالية المقيمة بمصر ولا يقدم لها الخدمات” مردفا أنه يحتفظ بحقه القانوني حيال المدعو صلاح جويلي واحمد” مضيفا “لدينا مقر سفارة بالزمالك يسع كل الأقسام حتي يسهل إجراءات كل الليبيين وانهاء إجراءاتهم في زمن مقبول وبالأخص الطلبة خارج القاهرة” وهل “توجد موافقه من وزارتي الخارجية والمالية وديوان المحاسبة على استئجار مقر الملحقية خارج مقر البعثه ام لا” .

وتساءل “الحراس الشخصيين الذين يتجاوز عددهم سبعه من أين تدفع مرتباتهم” مضيفا “مجمل مصاريف هذا المقر من أين”.

وتابع “حسب علمي وهذا اختصاص أصيل للجهات ذات العلاقة أنه لا توجد موافقات من الجهات المختصة بليبيا ولا التفويض المالي يغطي ذلك” مردفا أن “كل المصاريف هي من منح الطلبة” مضيفا “كانت هناك سابقه في المدة الماضية عندما كانت الملحقية والقنصلية بمقر الدقي في الانقسام السابق حاول المدعو جويلي التأجير خارج مقر البعثة فرفض السفير ذلك وأرجعه الي مقر البعثة من أجل تسهيل إجراءات المواطنين ورفض القسم المالي بالسفارة دفع أي إجراءات لعدم وجود تفويض مالي بالخصوص” .

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