المؤقتة تسلم وزارة العدل والشركة العامة للمياه والصرف الصحي عدادا من الآليات الخدمية

بنغازي-العنوان

حضر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مراسم تسليم عدد من السيارات والآليات الخدمة لصالح وزارة العدل، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

وحضر مراسم الاحتفال التي جرت أمس الاثنين، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وزير العدل المستشار محمود النوري، ووكيل الوزارة خالد مراجع، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي.

كما حضر رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سالم عبدالله، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي المهندس حمد العقيلي.

وتضمنت الآليات المسلمة لوزارة العدل عددا من السيارات الخدمية اللازمة لتشغيل الوزارة.

كما شملت عددا من آليات شفط المياه لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بعد إتمام عملية صيانتها من قبل الحكومة المؤقتة في إطار استعدادها لاستقبال فصل الشتاء.

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