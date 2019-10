المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية اليوم تتراوح من ثلاث ساعات إلى اربع ساعات في أقصى تقدير.

وناشدت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، المواطنين بالتعاون وتخفيض الأحمال، مضيفة أنه في حالة انقطاع الكهرباء أكثر من الساعات المعلن عنها يجب التوجه لأقرب مكتب صيانة تابع لمقر الإقامة .

وأوضحت الشركة أن التوليد المتاح في الشبكة ( 1320 )م.وات ، وأن الأحمال المتوقعة ( 1480 )م.وات ، فيما يصل العجز إلى ( 160 ) م.وات .

The post شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية