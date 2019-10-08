بلدية بنغازي تبحث وضع خارطة بيئية للمدينة

عقدت اللجنة الاستشارية للبيئة ببلدية بنغازي اجتماعها الثاني برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف البيئة والصحة العامة أحمد فرج الطيرة بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين في مجال البيئة والصحة العامة هذا وعضو المجلس التسييري للبلدية عبدالباسط سليمان الجازوي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال الاجتماع مُناقشة وضع خارطة بيئية للمدينة وتحديد مصادر التلوث وأسبابه وسُبل معالجته كما ناقش الحاضرون المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البلدية في ملف النظافة العامة والذي يتطلب المُضي قُدماً في الإدارة المُتكاملة للمخلفات الصلبة واستكمال مراحل التجميع المرحلي وإعادة التدوير وفق الأسس والمعايير البيئية.

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