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اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة واليونيسيف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وقعت الهيئة العامة للشباب والرياضة اتفاقية تعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، وذلك في إطار تمكين الشباب اقتصاديا و تبني الافكار الإبداعية والمواهب لديهم وتنميتها و ترجمتها على أرض الواقع.

و تضمنت الاتفاقية برامج تدريبية تهدف إلى توعية وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشاريع ريادية خاصة بهم و اكتسابهم الثقة في النفس وإكسابهم مجموعة من المهارات و الخبرات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

يذكر بأن التوقيع كان بحضور مدير إدارة شؤون الشباب صالح الذيب ومدير مكتب التعاون الدولي  عبدالله الهوني ومدير إدارة التدريب والتطوير عبدالفتاح قمبيج.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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