المتوسط:

تشارك ليبيا في أعمال الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي والتي انطلقت في الثاني من الشهر الجاري وتتواصل حتى 19 من الشهر الجاري.

وقال عضو مجلس النواب يوسف كمود في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه جرى عقد اجتماعات للجنة الشؤون النقدية والمالية ولجنة المراجعة والحسابات العامة وهي اللجان المخصصة وفق القانون المنظم للبرلمان الافريقي بالتجهيز لعقد الجلسة الرسمية التي عقدت يوم أمس الاثنين والتي افتتحها رئيس البرلمان الافريقي روجي نكودو دانج

وأضاف كمود أنه قبل انطلاق فعاليات اجتماع البرلمان الافريقي يكون هناك اجتماع لسفراء الدول الأعضاء بالبرلمان الافريقي الموجودة بدولة جنوب أفريقيا وكذلك اجتماع هيئة رئاسة البرلمان الأفريقي وهيئات مكاتب اللجان وذلك للاستعداد لانطلاق فعاليات هذه الدورة.

وأردف كمود أنه سيجري خلال الأسبوع الجاري والقادم عقد اجتماعات للجان الدائمة بالبرلمان الافريقي وكذلك اجتماعات مجلس الشباب الافريقي والمجموعات الإقليمية بالبرلمان الافريقي كما سيجري عرض التقارير الخاصة بعمل اللجان وعمل البرلمان الافريقي ومجلس الشباب الافريقي.

وأكد كمود أنه جرى خلال اجتماع مجموعة الشمال بالبرلمان الافريقي وهيئة البرلمان الافريقي التشديد على ضرورة أن يشارك البرلمان الافريقي بالقضية الليبية بشكل عاجل ويتخذ خطوات فعلية في اتجاه ضرورة الإسراع في تدخل البرلمان الافريقي لخلق تسوية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأشار إلى أنه جرى تكليفه ومجموعة من الأعضاء بمجموعة الشمال الأفريقي بالبرلمان الافريقي بإعداد التصور المناسب لإيجاد حل للأزمة الليبية ووضع الخطوات والإجراءات المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية وكيفية مشاركة البرلمان الافريقي بفعالية بهذا الخصوص.

The post ليبيا تشارك في أعمال الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية