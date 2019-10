الملف الليبي على طاولة أعمال القمة المصرية القبرصية اليونانية

المتوسط:

تتصدر ملفات ليبيا وسورية وفلسطين، أعمال القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.

وعقدت القمة في القاهرة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وتتناول القمة، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

كما يبحث القادة الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف، والوضع في ليبيا وسوريا وكذلك القضية الفلسطينية.

