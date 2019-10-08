باشاغا يقوم بجولة تفقدية لمستشفى معيتيقة

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية داخل مستشفى معيتيقة للاطلاع على سير العمل داخلها وتفقد وضعها من حيث الإمكانيات والأجهزة والقدرات الطبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا استمع أثناء الجولةإلى شروح وملاحظات وافية من الطاقم الطبي وتعرف على التجهيزات والمعدات الجديدة التي استلمها المستشفى من وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الزيارة تأتيفي إطار الرفع من مستوى التعاون بين وزارة الداخلية ووزارتي الدفاع والصحة لتقديم العلاج اللازم لمصابي الشرطة والدفاع والقوة المساندة داخل ليبيا للتعاقد مع شركة إنجليزية طبية.

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