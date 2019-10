اجتماع مدراء التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بـ «المؤقتة»

المتوسط:

عُقد صباح اليوم الاجتماع الرابع لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة بمقر وزارة الصحة بمدينة البيضاء، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد فتحت شعار الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، دراسة ومعالجة السلبيات والتي أثرت في السابق على أداء التعاون والتواصل بين مختلف إدارات التعاون بالحكومة المؤقتة، ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا ودول اسيا وأوروبا وأمريكا مثل الصين وكندا وروسيا وذلك في عدة مجالات مختلفة منها الاقتصادية والتعليمية والثقافية، والتركيز على مواعيد المنتديات والاجتماعات الدولية المقبلة والعمل على المشاركة فيها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بتلك المؤتمرات والتجهيز لها.

