جولة ميدانية لـ «باشاغا» بمستشفى معيتيقة

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية داخل مستشفى معيتيقة، وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل داخل جميع أقسام المستشفى المختلفة من حيث الإمكانيات والأجهزة والقدرات الطبية.

وأثناء الجولة استمع الوزير إلى شروح وملاحظات وافية من الطاقم الطبي وتعريف بالأجهزة والمعدات الجديدة التي استلمها المستشفى من وزارة الصحة والتي ستساهم في الرفع من مستوى جودة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى إلى المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار للرفع من مستوى التعاون بين وزارة الداخلية ووزارتي الدفاع والصحة لتقديم العلاج اللازم لمصابي الشرطة والدفاع والقوة المساندة داخل ليبيا لتعاقد مع شركة إنجليزية طبية متخصصة، خاصة مما يعانيه المصاب من سوء في المعاملة أثناء تلقيه العلاج بالخارج، وما يترتب عليه من دفع لأموال طائلة.

وفي ختام الجولة أثنى الوزير على المجهودات المبذولة من قبل كافة العاملين في هذا الصرح الطبي المهم، جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده مع مدير المستشفى وعدد من الكوادر الطبية.

