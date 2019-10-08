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“بلدي مصراتة” يُحذّر من التواصل مع حفتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حمّل المجلس البلدي مصراتة  في بيان له المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان التابعة له مسؤولية التقصير والتأخير في دعم الدفاعات الجوية وتطوير أدائها خلال المعارك التي تدور بالمنطقة الغربية.

وأدان المجلس في بيانه، استهداف مطار مصراتة، ونادي الفروسية بجنزور، واستنكر ما أسماه سكوت المجتمع الدولي على هذا التعدي الواضح والتجاوز لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلي ليبيا.

وأكد بيان المجلس البلدي مصراتة أن أي تواصل مع المشير خليفة حفتر من قبل أي من أبناء مصراتة، يعد تصرفا فرديا يحسب على صاحبه ولا يمت للمدينة بأي صلة، مضيفا أن مصالح الجميع في ليبيا لن تتحقق بقوة السلاح وإنما تتحقق بالاستقرار والأمن والبناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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