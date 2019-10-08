“بلدي مصراتة” يُحذّر من التواصل مع حفتر

حمّل المجلس البلدي مصراتة في بيان له المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان التابعة له مسؤولية التقصير والتأخير في دعم الدفاعات الجوية وتطوير أدائها خلال المعارك التي تدور بالمنطقة الغربية.

وأدان المجلس في بيانه، استهداف مطار مصراتة، ونادي الفروسية بجنزور، واستنكر ما أسماه سكوت المجتمع الدولي على هذا التعدي الواضح والتجاوز لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلي ليبيا.

وأكد بيان المجلس البلدي مصراتة أن أي تواصل مع المشير خليفة حفتر من قبل أي من أبناء مصراتة، يعد تصرفا فرديا يحسب على صاحبه ولا يمت للمدينة بأي صلة، مضيفا أن مصالح الجميع في ليبيا لن تتحقق بقوة السلاح وإنما تتحقق بالاستقرار والأمن والبناء.

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