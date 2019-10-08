بلدية سرت تبحث مع الليبية للإغاثة تسيير قوافل مساعدات إنسانية

عقد عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الأزمة صالح عيادة اجتماعا مع لجنة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية التي تضم مدير إدارة الفروع بالهيئة عادل احمد ومدير المتابعة السعيطي ومدير فرع المنطقة الجنوبية علي أبراهيم ومدير مكتب الهيئة بسرت عبدالله بن عريف وعدد من اعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع متابعة قوافل المساعدات الانسانية التي ستنفذها الهيئة قريبا كما تناول الاجتماع وضع آلية منظمة بشأن التنسيق في تسيير قوافل اغاثة مع لجنة الأزمة ببلدية سرت وبأشراف مكتب الهيئة الليبية للإغاثة بسرت.

ورحب وفد الهيئة باهتمام بلدية سرت بالهيئة الليبية للإغاثة وفتح مكتب لها بسرت والمساعدة في تقديم الدعم والخدمات للأسر النازحة من ضواحي طرابلس وأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت.

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