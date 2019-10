المتوسط:

تم ظهر اليوم اجتماعًا بين مصلحه التخطيط العمراني ومكتب أملاك الدولة وإدارة المصرف التجاري فرع طبرق وإدارة المركز الطبي طبرق وذلك بخصوص فتح مقر المصرف التجاري الجديد والمنفذ داخل حدود المركز الطبي منذ سنوات طويلة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لتعليمات رئيس المجلس التسييري طبرق على تفعيل الفرع الجديد للمصرف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين.

