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اجراءات ادارية في التسليم والاستلام اوقفت منظومة جوازات طبرق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق  فرج بوالخطابية أنه تم إيقاف منظومة التصوير في مكتبجوازات طبرق من الإدارة العامة للجوازات على مستوى ليبيا بسبب عدم إتمام إجراءات التسلموالإستلام ما بين رئيس فرع الجوازت الحالي والرئيس المكلف.
مؤكدً أن إدارة الجوازات أصدرت قرار بنقل الرئيس الحالي إلى جوازت الحريقة ،
وطالب  بوالخطابية  العاملين بقسم الجوازات بضرورة إحترام المواطنين من المرضى ومن يحتاج إلىإستخراج جواز سفر جديد
يذكر أن مصحلحة الجوازات تشهد توقف فى إستخراج و تصوير الجوازات لفترة طويلة .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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