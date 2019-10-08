وزير «داخلية الوفاق» يزور مستشفى معيتيقة

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مستشفى معيتيقة؛ للاطلاع على سير العمل وإمكانات المستشفى من أجهزة وقدرات الطبية.

وأثناء جولته، استمع الوزير إلى شروح من الطاقم الطبي وتعريف بالأجهزة والمعدات الجديدة التي استلمها المستشفى من وزارة الصحة، والتي ستسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين وزارات الداخلية والدفاع والصحة لتقديم العلاج اللازم لمصابي الشرطة والدفاع والقوة المساندة داخل ليبيا، مشيرا إلى «التعاقد مع شركة إنجليزية طبية متخصصة» بدلا من العلاج بالخارج وما يعانيه المصاب من سوء في المعاملة أثناء تلقيه بالإضافة إلى دفع أموال طائلة.

وأثنى الوزير، في اجتماع مع مدير المستشفى وعدد من الكوادر الطبية، على المجهودات المبذولة من قبل كافة العاملين في هذا الصرح الطبي.

يشار إلى أن وزراة الصحة في حكومة الوفاق، أكدت في يوليو الماضي، أن المستشفى يشهد إنشاء مركز متكامل للآشعة التشخيصية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة، وخضوع مصرف الدم وقسم العناية الفائقة لأعمال صيانة شاملة، بالإضافة إلى إنشاء قسم للنساء والولادة داخل المستشفى على مساحة 3000 متر، وبسعة سريرية تبلغ 70 سريرًا.

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