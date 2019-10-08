الجراري يشيد بدور الأزهر في تأهيل الأئمة الليبيين ونشر الوسطية والاعتدال

قال رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، أكرم الجراري، إن الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة للأئمة الليبيين في مصر، تعكس دورها بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الشقيقة، مؤكدا اهتمام الأزهر بنشر الوسطية والاعتدال، كما أشاد بدور مصر في تأهيل الأئمة الليبيين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الليبي الذي يضم واحدا وخمسين إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا أمس، إلى مجمع البحوث الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية شيخ الأزهر، تحت عنوان، مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا