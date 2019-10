المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور” بشير القنطري”، الذي استعرض أمامه المشاريع المزمع تنفيذها العام الحالي، من ملاعب كرة القدم وصالات الرياضية وتطوير لبيوت الشباب والكشافة بمختلف المدن الليبية، بالإضافة للبرامج الرياضية المختلفة.

كما استعرض القنطري، الصعوبات التي تواجه الهيئة في تنفيذ المشروعات داخل البلديات المختلفة، وتطرق لخطتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بإنشاء بعض الصالات الرياضية الخاصة بالممارسة العامة لرياضة المرأة.

وأكد القنطري، على أهمية المشاريع الرياضية لاستيعاب الشباب من الجنسين، وتنمية قدراتهم الرياضية، والعمل على دعمها حتى تحقق أهدافها.

ويأتي ذلك في إطار متابعته لسير عمل الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

The post «معيتيق» يبحث مع رئيس «هيئة الشباب» أبرز البرامج الرياضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية