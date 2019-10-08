لجنة الخارجية النيابية تهنىء الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر

ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها أمس الاثنين عن خالص تهانيها للقيادة والشعب المصري والأمة العربية بالذكرى الـ46 لإنتصار أكتوبر المجيد الذي أعاد الكرامة والأمل للأمة العربية وجسد مثالاً في التضامن العربي لملحمة العبور التاريخية.

اللجنة هنأت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أفراد القوات المسلحة الليبية الذين كان لهم شرف المشاركة في حرب أكتوبر بقيادة المشير خليفة حفتر رفقة الجنود البواسل الذين سطروا أروع التضحيات في مساندة إخوانهم من القوات المصرية.

وأضاف البيان :” وقد كانت ليبيا كعادتها في مساندة أشقائها على مستوى المسؤولية التي وضعت على عاتقها وعاتق شعبها فساهمت بما تستطيع لدعم المجهود الحربي المصري ووضعت إمكانياتها تحت تصرف القيادة المصرية مما كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنتصار الكبير في أكتوبر”.

وإختتم اللجنة بيانها بالقول :”ويدل هذا الحدث التاريخي العظيم على عمق العلاقات الليبية المصرية الموغلة في التاريخ والتزم الشعب الليبي الدائم بدعم القضايا العربية والفلسطينية بشكل خاص”.

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