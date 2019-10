المتوسط:

أصدر عميد بلدية سرت القرار رقم 81 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى مهمة التحضير لعقد ورشة عمل بالبلدية تتعلق بموضوع الاستثمار.

واوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية أن اللجنة حسب القرار برئاسة عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم امليطان وعضوية 4 أعضاء.

