رئيس منظمة خريجي الأزهر الليبية يشيد بدور مصر في تأهيل أئمة ينشرون الوسطية والاعتدال

ليبيا – قال رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا أكرم الجراري إن الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة للأئمة الليبيين في مصر تعكس دورها بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الأشقاء.

الجراري أكد خلال زيارة الوفد الليبي الذي يضم 51 إمامًا وواعظًا من مختلف أنحاء ليبيا أمس الاثنين لمجمع البحوث الإسلامية وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم السابع”على اهتمام الأزهر تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال ، مشيدا بدور مصر في تأهيل أئمة بلاده.

وشدد الجراري على أهمية الزيارة التى وصفها بالتاريخية،مؤكداً أن الشعب الليبي والمصري لحمة واحدة ونسيج مترابط وأن مصر هي العمق الليبي والعكس صحيح.

وأشاد الوفد الليبي خلال الزيارة بتضحيات القوات المسلحة المصرية لا سيما نصر أكتوبر المجيد الذى يعد نصرا للعرب والمسلمين عامة،وكذلك جهود الجيش فى مواجهة الإرهاب على الصعيدين الداخلى والخارجى.

ومن جهته،أوصى الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والدعوة الإسلامية بالمجمع سعيد عامر الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأهدى عامر في ختام الزيارة المتدربين مجموعات متميزة من إصدارات المجمع لتقديمها كمكتبة علمية حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة التي تدعم السلم المجتمعي وتقدم حلولًا واقعية للمشكلات الأسرية التي تزيد من تفاقم الأزمات على مستوى المجتمع وتحدث حالة من التفكك الأسري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية