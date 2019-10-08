معيتيق يبحث مع هيئة الشباب المشاريع المزمع تنفيذها العام الجاري

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، الذي استعرض أمامه المشاريع المزمع تنفيذها العام الحالي، من ملاعب كرة القدم وصالات الرياضية وتطوير لبيوت الشباب والكشافة بمختلف المدن الليبية، بالإضافة للبرامج الرياضية المختلفة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء استعراض الصعوبات التي تواجه الهيئة في تنفيذ المشروعات داخل البلديات المختلفة، والتطرق لخطتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بإنشاء بعض الصالات الرياضية الخاصة بالممارسة العامة لرياضة المرأة.

وأكد معيتيق على أهمية المشاريع الرياضية لاستيعاب الشباب من الجنسين، وتنمية قدراتهم الرياضية، والعمل على دعمها حتى تحقق أهدافها.

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