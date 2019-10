المتوسط:

أصدر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي، تعليماته للمجاهرة بالأمن والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن داخل مدينة اجدابيا.

وتقوم الدوريات، بالتفتيش والدقيق للمركبات الآلية وضبط المخالفين وإيقاف الشاحنات من السير ليلا.

