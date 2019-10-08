واصفاً إياه بالشهيد البطل ..الغصري: هشام إمسيمير فخر لكل مصراتة

ليبيا – وصف الناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق محمد الغصري هشام امسيمير القيادي البارز بلواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي وآمر كتيبة الجحفل بـ”الشهيد البطل”.

الغصري قال في لقاء له مع قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد اليوم الثلاثاء :”إن امسيمير فخر لمدينة مصراتة وقبيلة الجهنات وآلـ امسيمير ولكل المقاتلي في الجبهة الذين يصدون العدوان عن مدينة طرابلس”.

واختتم الغصري مديحه لمسيمير قائلاً :” هو لا يشترى بالمال وكذلك كل أهل في مصراتة لديهم مبادئ لا يشترون ولايباعون بالمال” حسب قوله.

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