الثني يتابع التجهيزات الأمنية بالمنطقة الغربية وضرورة وضع آلية لدعم القوات المسلحة

ليبيا – إطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على الأوضاع الأمنية وتجهيزات وزارة الداخلية في المنطقة الغربية وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية البهلول الصيد.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل مديريات الأمن بالمنطقة الغربية الخاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة ووضع آلية لتجهيز مديريات الأمن وتسليم بعض الإمكانيات لها.



وأكد الثني على ضرورة وضع آلية لدعم ومساندة القوات المسلحة في مختلف محاور قتال المنطقة الغربية بما يكفل حماية ظهرها وتأمين المناطق المحررة.

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