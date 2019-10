«باشاغا» يبحث مع حكماء طرابلس الأحداث الجارية

المتوسط:

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية اجتماعًا مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز.

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة الأحداث الجارية التي تشهدها العاصمة طرابلس من أحداث واشتباكات.

وشدَّد باشاغا، على دور مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المؤسسات الوزارية والحكومية، وذلك لإيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه المواطن خاصة بما يتعلق بالأزمات الحياتية، وتقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه.

كما أكد باشاغا، على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية من أجل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها انطلاقا من أن الأمن مسؤولية تضامنية للرفع من الروح المعنوية لكافة منتسبي الوزارة، وذلك للمحافظة على مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة.

