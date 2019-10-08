المؤقتة تبحث آليات “حماية ظهر” الجيش الوطني

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، أهمية وضع آلية لدعم ومساندة قوات الجيش الوطني في مختلف محاور قتال بالمنطقة الغربية، وضمان حماية ظهرها وتأمين المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع وكيل عام وزارة “داخلية المؤقتة” بالمنطقة الغربية البهلول الصيد، بديوان الحكومة في مدينة بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن الثني اطلع خلال الاجتماع على الأوضاع الأمنية وتجهيزات وزارة الداخلية في المنطقة الغربية، وبحث سير عمل مديريات الأمن بالمنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة “المؤقتة”.

وأشار البيان إلى أن الثني والصيد ناقشا وضع آلية لتجهيز مديريات الأمن، وتسليم بعض الإمكانيات لها.

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