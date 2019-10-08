شركة البريقة تتهم هؤلاء بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس

قالت إدارة شركة البريقة ،الثلاثاء ،إنها تعمل على ايجاد حل سريع لدفع رواتب مستخدميها في المناطق الوسطى والشرقية.

وأكدت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عامليها في المناطق الوسطى والشرقية لم يستلموا رواتب شهر سبتمبر متهما “مجلس الإدارة الموازي الذي تم تشكيله مؤخراً بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، ورفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها” حسب تعبيره.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة “سنقوم بتسديد مرتبات جميع موظفينا في أقرب وقت ممكن” مضيفا أنه “تم بالفعل دفع رواتب الموظفين في جميع مناطق ليبيا الأخرى دون تأخير” مضيفا أن ما وصفه “بمجلس إدارة الجسم الموازي امتنع عن إحالة حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لموظفي المناطق الوسطى والشرقية إلى إدارة الشركة بطرابلس ليتم سدادها”.

وأضاف كورة “أؤكد لعاملي البريقة في المناطق الوسطى والشرقية أننا نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل سريع”.

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